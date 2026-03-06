A Copa do Brasil teve 11 partidas disputadas na noite da última quarta-feira (4), que ajudaram a definir os novos classificados para a terceira fase da competição.
Rodada decisiva da competição
A rodada contou com confrontos equilibrados e decisões nas cobranças de pênaltis em várias partidas.
Entre os classificados estão equipes de diferentes regiões do país, como Vila Nova, Operário-PR, Volta Redonda, Manaus, Athletic, Nova Iguaçu, Avaí e Manauara.
Confira os resultados da quarta-feira:
- Velo Clube 0 (2) x (4) 0 Vila Nova
- Betim 0 x 2 Operário-PR
- Avaí 3 x 0 Porto Vitória
- Rio Branco-ES 1 (5) x (6) 1 Athletic
- Santa Catarina 1 (5) x (4) 1 Cuiabá
- Nova Iguaçu 1 (4) x (3) 1 Lagarto
- Capital-TO 1 (4) x (5) 1 Manaus
- Tuna Luso 4 x 1 Tocantinópolis
- Ivinhema 2 x 4 Volta Redonda
- Manauara 3 x 1 Itabaiana
- América-MG 1 (4) x (3) 1 Tirol
Confrontos já definidos da terceira fase
Com os resultados da rodada, diversos confrontos da próxima fase do campeonato já estão definidos:
- Barra x América-MG
- Volta Redonda x América-RN
- Ypiranga x Athletic
- Manauara x Fortaleza
- Castanhal x Nova Iguaçu
- Jacuipense x Santa Catarina
- Novorizontino x Mixto
- Maranhão x Ceará
- Joinville x São Bernardo
- Operário-MS x Vila Nova
- Confiança x Tombense
- Ponte Preta x Guarany de Bagé
- Porto Velho x Atlético-GO
- Uberlândia x Maringá
- Madureira x Águia de Marabá
- Londrina x Manaus
- Capital x Operário-PR
- Amazonas x Figueirense
- Avaí x Portuguesa
Todos esses confrontos serão disputados em jogo único, nos dias 11 e 12 de março, com mando da equipe que aparece primeiro no duelo.
Confrontos que ainda serão definidos
Ainda restam cinco vagas a serem confirmadas na terceira fase. Os classificados sairão dos jogos que são disputados nesta quinta-feira (5).
A partir desses resultados, os seguintes confrontos serão definidos:
- Anápolis x Desportiva ou Sport
- Goiás x Trem ou Fluminense-PI
- Tuna Luso x Juventude ou Guaporé
- CRB x Santa Cruz ou Sousa
- Paysandu x Portuguesa-RJ ou Maracanã
Com isso, o chaveamento completo da terceira fase da Copa do Brasil será fechado.
