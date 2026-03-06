A Copa do Brasil teve 11 partidas disputadas na noite da última quarta-feira (4), que ajudaram a definir os novos classificados para a terceira fase da competição.

Rodada decisiva da competição

A rodada contou com confrontos equilibrados e decisões nas cobranças de pênaltis em várias partidas.

Entre os classificados estão equipes de diferentes regiões do país, como Vila Nova, Operário-PR, Volta Redonda, Manaus, Athletic, Nova Iguaçu, Avaí e Manauara.

Confira os resultados da quarta-feira:

Velo Clube 0 (2) x (4) 0 Vila Nova

Betim 0 x 2 Operário-PR

Avaí 3 x 0 Porto Vitória

Rio Branco-ES 1 (5) x (6) 1 Athletic

Santa Catarina 1 (5) x (4) 1 Cuiabá

Nova Iguaçu 1 (4) x (3) 1 Lagarto

Capital-TO 1 (4) x (5) 1 Manaus

Tuna Luso 4 x 1 Tocantinópolis

Ivinhema 2 x 4 Volta Redonda

Manauara 3 x 1 Itabaiana

América-MG 1 (4) x (3) 1 Tirol

Confrontos já definidos da terceira fase

Com os resultados da rodada, diversos confrontos da próxima fase do campeonato já estão definidos:

Barra x América-MG

Volta Redonda x América-RN

Ypiranga x Athletic

Manauara x Fortaleza

Castanhal x Nova Iguaçu

Jacuipense x Santa Catarina

Novorizontino x Mixto

Maranhão x Ceará

Joinville x São Bernardo

Operário-MS x Vila Nova

Confiança x Tombense

Ponte Preta x Guarany de Bagé

Porto Velho x Atlético-GO

Uberlândia x Maringá

Madureira x Águia de Marabá

Londrina x Manaus

Capital x Operário-PR

Amazonas x Figueirense

Avaí x Portuguesa

Todos esses confrontos serão disputados em jogo único, nos dias 11 e 12 de março, com mando da equipe que aparece primeiro no duelo.

Confrontos que ainda serão definidos

Ainda restam cinco vagas a serem confirmadas na terceira fase. Os classificados sairão dos jogos que são disputados nesta quinta-feira (5).

A partir desses resultados, os seguintes confrontos serão definidos:

Anápolis x Desportiva ou Sport

Goiás x Trem ou Fluminense-PI

Tuna Luso x Juventude ou Guaporé

CRB x Santa Cruz ou Sousa

Paysandu x Portuguesa-RJ ou Maracanã

Com isso, o chaveamento completo da terceira fase da Copa do Brasil será fechado.