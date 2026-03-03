A escalada de tensões entre diversas nações ao redor do mundo têm levantado dúvidas, preocupações e discussões sobre a segurança e a organização da próxima edição da Copa do Mundo, que está programada para ocorrer entre os meses de junho e julho de 2026.

E vale lembrar que esta não é a primeira vez que a competição, que visa promover a união cultural e a confraternização entre nações por meio do esporte, corre o risco de ser afetada por conflitos envolvendo Estados Unidos e outras potências.

Afinal, um ano após a realização da Copa do Mundo de 1938, que foi sediada na França, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial, que até hoje é considerado o maior e mais mortal conflito armado da história.

Durante os primeiros anos do conflito, a Federação Internacional de Futebol (FIFA), na época comandada por Jules Rimet, chegou a tentar buscar meios para realizar a competição, que estava programada para ocorrer em 1942.

Entretanto, em 23 de março de 1941, o executivo decidiu cancelar oficialmente a edição. Por conta disso, a 4ª Copa do Mundo só foi ocorrer cerca de oito anos mais tarde, em 1950, tendo sido sediada no Brasil pela primeira vez.

Copa do Mundo de 2026 pode ser cancelada?

A 27ª edição da Copa do Mundo, que está prevista para começar no dia 11 de junho, será palco de um marco inédito, pois trata-se da primeira a ser disputada simultaneamente em três países, sendo eles o Canadá, México e Estados Unidos.

Todavia, situações como as recentes operações militares dos EUA na Venezuela e Irã e a escalada de violência no México, impulsionada pela morte do chefão do crime “El Mencho”, têm colocado em xeque a possibilidade de realização do evento.

Até o momento, a FIFA não anunciou nenhum tipo de medida ou sanção. E vale destacar que, em entrevista ao portal Terra, especialistas relataram que o risco de que ocorram mudanças no planejamento são baixas, principalmente por conta da influência estadunidense.