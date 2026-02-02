O Arsenal escreveu seu nome na história do futebol feminino ao vencer o Corinthians por 3 a 2, no Emirates Stadium, em Londres, e conquistar o primeiro título do Mundial de Clubes da categoria. A decisão foi marcada por equilíbrio, reviravoltas e emoção até os minutos finais da prorrogação. As corintianas chegaram a buscar o empate nos acréscimos do tempo regulamentar, mas acabaram superadas no tempo extra.

Início intenso e pressão inglesa

O Arsenal começou a partida impondo ritmo forte e criou a primeira grande chance logo nos minutos iniciais, obrigando Lelê a trabalhar em finalização de Russo. A pressão surtiu efeito aos 14 minutos, quando um erro defensivo permitiu que Smith aproveitasse o rebote da goleira corintiana e abrisse o placar.

Mesmo em desvantagem, o Corinthians não se abateu. Após acertar o travessão em chute de fora da área, a equipe brasileira chegou ao empate na sequência. Em cobrança de escanteio, Gabi Zanotti desviou de cabeça e contou com desvio na defesa para igualar o marcador.

Segundo tempo de alternância

Na volta do intervalo, o Arsenal manteve o controle territorial e voltou a ficar à frente aos 13 minutos, com Wubben-Moy completando de cabeça após cruzamento pela direita. O Corinthians respondeu com boas chances, especialmente em investidas de Duda Sampaio e Jhonson, mas parou nas defesas da goleira Borbe.

Nos acréscimos, quando o título parecia definido, o Timão ganhou um pênalti após revisão do VAR. Vic Albuquerque cobrou com precisão e levou a decisão para a prorrogação.

Decisão no tempo extra

O Corinthians começou melhor no tempo adicional, pressionando nos primeiros minutos. No entanto, o Arsenal foi mais eficiente. Em contra-ataque rápido, Caitlin Moore aproveitou o espaço deixado pela defesa e marcou o gol que garantiu a vitória e o título inédito para as inglesas.

O jogo ainda teve momentos de tensão, como a saída de Borbe de maca após choque em disputa aérea. No fim, as Gunners administraram a vantagem e confirmaram a conquista histórica.

O Corinthians agora volta as atenções para a final da Supercopa do Brasil, no sábado (7), contra o Palmeiras, na Arena Barueri.