A Dinamarca entrou para a história ao se tornar o primeiro país do mundo a extinguir totalmente o envio de cartas pelos correios. Em dezembro de 2025, a PostNord, empresa postal estatal, realizou a última entrega de correspondências no país, encerrando mais de quatro séculos de serviço postal tradicional.

A medida foi motivada pela queda acentuada no volume de cartas, que despencou cerca de 90% desde o início dos anos 2000. O número de envios caiu de 1,5 bilhão para menos de 200 milhões, refletindo a substituição gradual do papel pelas comunicações digitais.

Na Dinamarca, o avanço da digitalização e a preferência por meios eletrônicos tornaram o envio de cartas economicamente inviável. Diante desse cenário, a decisão foi encerrar o modelo tradicional e concentrar esforços na entrega de encomendas, área impulsionada pelo crescimento do comércio eletrônico.

O fim do serviço postal de cartas também trouxe impactos relevantes ao mercado de trabalho. Cerca de 1.500 funcionários da PostNord — aproximadamente um terço do quadro de empregados — foram demitidos. Com isso, a população dinamarquesa passa a depender de empresas privadas para o envio de correspondências.

Digitalização muda o modelo postal e impacta trabalhadores

A extinção do serviço de cartas na Dinamarca simboliza uma transformação profunda na forma como a população se comunica. O correio, que por séculos foi essencial para a troca de informações, perdeu espaço para soluções digitais mais rápidas e baratas, tornando inevitável a revisão do modelo estatal tradicional.

Ao mesmo tempo, a mudança trouxe efeitos sociais e econômicos relevantes. Além das demissões em massa, os dinamarqueses agora precisam recorrer a empresas privadas para o envio de correspondências, marcando uma nova etapa em que o serviço postal deixa de ser público e passa a funcionar sob a lógica do mercado.