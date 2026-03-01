A pouco mais de 100 dias do início da Copa do Mundo de 2026, o clima já começa a movimentar o setor de turismo. Pela primeira vez, o torneio será realizado de forma conjunta por três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Embora boa parte das partidas esteja prevista para solo norte-americano, o México também deve registrar alta na procura, inclusive entre brasileiros. Mesmo sem jogos do Brasil na fase de grupos em território mexicano, a expectativa é de aumento no fluxo de visitantes.

Interesse cresce antes mesmo do apito inicial

O Mundial começa no dia 11 de junho. A estreia da Seleção Brasileira será em 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h, no horário de Brasília. A transmissão está prevista em canais como TV Globo, SBT, N Sports e Cazé TV.

Mesmo antes do início da competição, os dados indicam crescimento nas buscas por viagens. Levantamento divulgado pela Booking.com mostra aumento nas pesquisas feitas por brasileiros para destinos nos Estados Unidos.

A tendência, no entanto, não se limita ao país que receberá mais jogos. O México surge como alternativa atrativa. A proximidade geográfica em relação aos EUA e, em muitos casos, custos mais acessíveis de hospedagem e serviços podem pesar na escolha.

Turismo além dos estádios

A Copa tende a ser o principal motivador das viagens, mas não o único. Muitos turistas devem aproveitar a ida ao exterior para conhecer pontos turísticos e centros de compras.

Nos Estados Unidos, cidades como Orlando, conhecida pelos parques temáticos, além de Nova York e Miami, que também receberão partidas, devem registrar movimento intenso.

Já no México, além dos jogos, destinos turísticos tradicionais podem ganhar fôlego com a presença de estrangeiros que circularão pelo país durante o torneio.

Expectativa de grande mobilização

A edição de 2026 marca um formato inédito, com três nações-sede. O cenário amplia as possibilidades de deslocamento entre fronteiras e favorece roteiros combinados.

Para os brasileiros, há ainda o fator emocional. A esperança pelo hexacampeonato aumenta o interesse em acompanhar a Seleção de perto.

Com o calendário se aproximando, o setor turístico já se prepara para uma demanda elevada. A Copa do Mundo, mais uma vez, promete ultrapassar os gramados e impactar diretamente o fluxo de viajantes no continente.