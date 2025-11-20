Em Veneza, na Itália, um simples gesto de alimentar pombos pode sair muito caro. A cidade, famosa por seus canais e arquitetura histórica, proíbe desde 2008 que turistas e moradores ofereçam comida às aves em locais públicos — e quem descumpre a regra pode receber multas que chegam a centenas de euros.

A medida foi criada para proteger os monumentos e preservar o patrimônio cultural, já que os pombos, embora símbolo de charme para alguns, causam sérios danos às estruturas históricas da cidade. A proibição foi implementada após anos de preocupação com os danos causados pelas fezes ácidas das aves, que corroem fachadas, estátuas e até os famosos mármores das construções venezianas.

Além do prejuízo ao patrimônio, o excesso de pombos também representa um risco à saúde pública, já que podem transmitir doenças e atrair pragas. Por isso, alimentar pombos em praças icônicas como a Piazza San Marco, uma das mais visitadas do mundo, é uma infração séria. As multas para quem desrespeitar a lei podem variar de 50 a 500 euros, dependendo da gravidade da situação.

Guardas municipais monitoram constantemente os locais turísticos e não hesitam em aplicar penalidades. A intenção da medida é simples: preservar a beleza e a segurança de Veneza, garantindo que futuras gerações possam apreciar a cidade sem os impactos negativos da superpopulação de aves.

Tradição turística que virou problema para a cidade

Durante décadas, alimentar pombos era uma das atividades mais populares entre os turistas em Veneza. Milhares de visitantes compravam grãos e migalhas para oferecer às aves, especialmente na Piazza San Marco, criando cenas que pareciam saídas de cartões-postais. No entanto, com o passar do tempo, o costume se transformou em um grande problema ambiental e sanitário.

Hoje, a cidade realiza campanhas educativas para conscientizar turistas e moradores sobre a importância de respeitar a norma. Placas informativas foram instaladas em pontos estratégicos, alertando sobre as multas e explicando o impacto que o excesso de pombos causa no ecossistema urbano.