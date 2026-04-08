O Brasil já entrou em clima de Copa do Mundo, que tem o início programado para o dia 11 de junho, às 16h, com partida entre México e África do Sul. E, com essa data cada vez mais próxima, muitos estudantes começam a se perguntar a mesma coisa: afinal, as aulas serão suspensas nos dias de jogo do Brasil? Bom, a resposta pode frustrar quem já estava contando com folga.

A rotina deve seguir normalmente para muitos estudantes, pelo menos no começo do torneio. Isso acontece porque os jogos da fase inicial estão programados para horários mais tardios, o que já reduz bastante o impacto na rotina escolar, já que a maior parte das aulas acontece durante o dia.

Além disso, e mesmo que o aluno estude durante a noite, é importante saber que os dias em que Seleção está em campo não são considerados feriados nacionais, o que significa que não existe nenhuma regra que obrigue as escolas a interromperem suas atividades. Ou seja, a decisão final cabe à instituição, que decide o que fazer nos dias dos jogos.

Flexibilidade ainda pode acontecer

Mas isso não significa que as aulas não serão suspensas, já que algumas escolas podem, sim, adaptar seus horários, principalmente se o Brasil avançar na competição e chegar em fases eliminatórias.

Nesse caso pode haver liberação antecipada ou ajustes no calendário, pois há chance dos jogos acontecerem em dias úteis e horários comerciais, diferentemente dos jogos na fase de grupos.

Porém, é importante reforçar: qualquer mudança depende das decisões locais e da própria escola. Portanto, antes de comemorar, o estudante deve ficar atento aos avisos da instituição.