A prática de escovar os dentes três vezes ao dia, normalmente após as principais refeições, é amplamente conhecida. No entanto, existem questionamentos sobre a real necessidade dessa frequência até os dias de hoje.

Afinal, para algumas pessoas, duas limpezas diárias já seriam suficientes para assegurar que a higiene bucal seja preservada. E vale destacar que essa perspectiva não está totalmente incorreta, sendo sustentada até mesmo por especialistas.

Isso porque, de acordo com dentistas, a qualidade da escovação é tão importante quanto a frequência. Portanto, quando executada de forma minuciosa, a higienização pode ocorrer somente duas vezes ao dia, o que é ideal para pessoas com uma rotina corrida.

Para garantir que a escovação seja realizada da maneira correta, os profissionais ressaltam que o processo deve durar dois minutos no mínimo e, em algum momento do dia, deve ser complementada pelo uso do fio dental, que auxilia na remoção da placa bacteriana.

Além disso, também é recomendável garantir que a segunda escovação ocorra no período da noite, já que a baixa salivação durante o sono favorece a proliferação de bactérias. Assim, mesmo que o ideal ainda seja escovar os dentes três vezes ao dia, torna-se possível manter a higiene bucal adequada com apenas duas.

Saúde bucal no consultório: quando consultar o dentista?

Especialistas também destacam que, diferentemente do que muitas pessoas acreditam, não é necessário ir ao dentista constantemente para garantir que a saúde bucal seja preservada.

Conforme divulgado pelo portal Diário do Comércio, profissionais afirmam que visitas semestrais para controlar a placa bacteriana e o tártaro são mais do que suficientes para manter a boca saudável.

É relevante destacar que, por solucionarem problemas simples, impedindo que eles se tornem mais complexos, essas visitas são fundamentais para prevenir os pacientes de enfrentarem tratamentos mais invasivos e gastos excessivos com cuidados dentários.