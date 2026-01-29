A operação da Polícia Federal que tem o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), como alvo levou usuários das redes sociais a relembrar outro personagem conhecido: Alexander de Almeida, o chamado Rei do Camarote. A comparação surgiu pela semelhança física entre Alexander e o prefeito, o que rapidamente chamou a atenção dos internautas.

“Esse não é o Rei do Camarote?”, perguntou um. “Rapaz, eu até gosto desse prefeito de Sorocaba. Para quem não lembra, ele foi o Rei do Camarote um tempo atrás”, ironizou outro. Apesar das comparações, Alexander de Almeida e Rodrigo Manga não têm qualquer vínculo.

Imagem: Reprodução/Facebook; Reprodução/YouTube

Conhecido como Rei do Camarote, Alexander é um empresário que ganhou notoriedade após um vídeo da revista Veja São Paulo viralizar nas redes. Publicado em 2013 no YouTube, o material se tornou um dos maiores memes da última década e segue como o vídeo mais assistido do canal da revista, acumulando cerca de 10 milhões de visualizações.

Na ocasião, Alexander declarou gastar cerca de R$ 50 mil em uma única noite na vida noturna paulistana. Ele elencou atitudes que, segundo ele, definiriam alguém como o “Rei do Camarote”: usar roupas de grifes renomadas, dirigir um carro potente, consumir champanhe como símbolo de status e manter um perfil ativo no Instagram.

Já Rodrigo Maganhato nasceu em janeiro de 1980, em Sorocaba, e ficou nacionalmente conhecido como Rodrigo Manga. Casado com Sirlange Frate desde 2010, ele é missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus e filiado ao partido Republicanos. Graduado em marketing, o prefeito utiliza estratégias da área para fortalecer sua presença e alcance nas redes sociais.

Atento às tendências digitais, Manga já viralizou diversas vezes no TikTok, plataforma na qual acumula mais de três milhões de seguidores. Em novembro, porém, foi afastado do cargo por determinação da Justiça Federal. A medida ocorreu no âmbito da Operação Copia e Cola, da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de corrupção na Prefeitura de Sorocaba.