Milhares de trabalhadores brasileiros estão percebendo que podem ter valores esquecidos ou descontados incorretamente em seus contracheques. Pequenos erros nos cálculos de salários e encargos trabalhistas vêm gerando restituições que, segundo especialistas em direito trabalhista e contabilidade, podem alcançar milhares de reais.

Entre os casos mais frequentes estão descontos indevidos do INSS, depósitos de FGTS inferiores ao devido, erros no cálculo de horas extras e pagamentos incompletos de adicionais noturnos ou de insalubridade. Embora muitas vezes passem despercebidos, esses equívocos se acumulam com o tempo e podem resultar em valores expressivos a serem recuperados.

Segundo especialistas, o principal motivo para que esses erros passem despercebidos é a falta de conferência detalhada do contracheque. Muitos trabalhadores se limitam a verificar apenas o valor líquido do pagamento, sem observar descontos, adicionais e contribuições que podem conter falhas.

Detalhe do contracheque

Um simples erro de percentual no cálculo do INSS ou nas horas extras, por exemplo, pode gerar prejuízos mensais que, ao longo dos anos, somam cifras consideráveis. Profissionais recomendam que todo trabalhador revise seus contracheques e extratos do FGTS com regularidade.

Caso identifique inconsistências, é possível solicitar à empresa uma correção administrativa ou, em último caso, ingressar com uma ação trabalhista para recuperar os valores devidos. Além disso, plataformas digitais e aplicativos do governo, como o “Meu INSS” e o “FGTS Digital”, podem ajudar na conferência dos depósitos e contribuições de forma prática e gratuita.

Conferir os descontos pode virar um verdadeiro resgate financeiro

Embora pareça um simples detalhe, conferir atentamente cada desconto e adicional no contracheque pode revelar erros que passam despercebidos por anos. Diferenças em cálculos de INSS, FGTS ou horas extras são mais comuns do que se imagina — e, quando corrigidas, podem render uma boa quantia ao trabalhador.

Especialistas lembram que até mesmo falhas pequenas, como arredondamentos incorretos, acumulam valores significativos com o tempo. Por isso, manter o hábito de revisar o holerite mensalmente é fundamental. Caso surjam dúvidas, o ideal é buscar orientação de um contador ou advogado trabalhista.