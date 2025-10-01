Na última semana, muitos brasileiros respiraram aliviados ao saber que a conta de luz terá redução em outubro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que a bandeira tarifária será vermelha patamar 1, mais econômica que a vermelha patamar 2, vigente desde agosto. Mas a alegria durou bem pouco.

Apesar da redução, a conta de energia continuará com cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Na prática, isso representa uma diminuição da taxa adicional, que caiu de R$ 7,87 para R$ 4,46 por 100 kWh. Ou seja, a bandeira ainda permanece no vermelho, indicando condições desfavoráveis para a geração de energia, e não retornou para o patamar verde ou amarelo.

De acordo com a Aneel, o principal fator é o baixo volume de chuvas, que diminuiu os níveis dos reservatórios e levou à ativação das usinas termelétricas, mais caras e poluentes. “Quando não há chuva suficiente, as hidrelétricas geram menos energia e precisamos das termelétricas. Esse custo maior é repassado ao consumidor por meio das bandeiras tarifárias”, explicou a agência.

Mesmo com a bandeira tarifária mais leve, a previsão para os próximos meses não indica alívio. A Aneel já estima um reajuste médio de 6,3% na conta de luz em 2025, acima da inflação projetada de 5,05%. Um dos fatores que pressiona a tarifa é o orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), um fundo setorial financiado por cobranças incluídas nas contas de luz, multas e aportes do Tesouro.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

As bandeiras tarifárias são um mecanismo da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) usado para indicar ao consumidor o custo da geração de energia elétrica em cada mês, refletindo condições de produção e variações no sistema elétrico.

Elas funcionam da seguinte forma:

Bandeira Verde: indica condições favoráveis de geração de energia; não há cobrança extra na conta de luz.

Bandeira Amarela: sinaliza custo um pouco mais elevado; é aplicada uma taxa adicional moderada por cada 100 kWh consumidos.

Bandeira Vermelha: indica condições desfavoráveis, geralmente por baixo nível de reservatórios ou maior uso de usinas termelétricas, mais caras; há cobrança adicional mais elevada.