O processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Rio Grande do Sul passa por uma mudança significativa a partir desta quarta-feira (4). O DetranRS confirmou o fim definitivo da etapa de baliza no exame prático de direção, uma das etapas que mais reprovava candidatos.

A decisão ocorre após a atualização do Manual Brasileiro de Exames de Direção, publicada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), e passa a valer em todo o território gaúcho.

Com a mudança, o exame prático fica foca exclusivamente na condução do veículo em via pública. O candidato será avaliado durante um percurso em condições reais de trânsito, incluindo a circulação por ruas abertas e, ao final, a realização da manobra em estacionamento.

Embora o estacionamento continue presente na avaliação, ele deixa de ser aplicado como uma prova isolada e padronizada, como ocorria na antiga etapa de baliza.

Alinhamento às normas nacionais

Segundo o DetranRS, a alteração segue as diretrizes estabelecidas pelo novo Manual Brasileiro de Exames de Direção e pela Resolução nº 1.020/2025 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que instituiu a chamada CNH do Brasil e promoveu mudanças na formação e avaliação de condutores em todo o país.

O objetivo é padronizar o processo avaliativo e concentrar a análise do candidato em situações consideradas mais próximas da realidade enfrentada no dia a dia do trânsito.

A expectativa é que o novo modelo reduza reprovações motivadas por dificuldades com a manobra, mas sem comprometer a exigência de habilidades essenciais para dirigir.

Medida já adotada em outros estados

Com a mudança, o Rio Grande do Sul se soma a pelo menos outros dez estados brasileiros que já eliminaram a baliza como etapa obrigatória da prova prática. A medida reforça uma tendência de reformulação do exame de direção, com foco maior na segurança e na formação de condutores mais preparados para o trânsito real.