A Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começou a ser adotada em todo o Brasil com a proposta de simplificar a vida do cidadão. O documento traz o CPF como número único de identificação, substituindo os antigos registros estaduais e reduzindo inconsistências nos cadastros públicos. Além da mudança no padrão, outra dúvida comum é sobre a possibilidade de receber o novo RG diretamente em casa.

Entrega pelos Correios ainda não é regra geral

Apesar da expectativa de muitos brasileiros, a entrega domiciliar da CIN ainda não é obrigatória em todo o país. Cada estado define como será feita a distribuição do documento. Em boa parte das unidades da federação, o procedimento segue o modelo tradicional, com retirada presencial no órgão emissor após a conclusão do processo.

No entanto, alguns estados já avançaram nesse ponto e permitem que o cidadão escolha receber o documento pelos Correios no momento do atendimento.

Estados que já oferecem envio para a residência

São Paulo e Minas Gerais saem na frente nessa modalidade. Em território paulista, quem solicita a CIN pode optar pelo envio postal ao acompanhar a emissão do documento pelos canais oficiais do governo. A escolha é feita após o atendimento presencial, dispensando a volta ao posto do Poupatempo.

Em Minas Gerais, o sistema também permite selecionar a entrega em casa. As informações sobre prazo e condições aparecem no protocolo gerado depois da coleta dos dados biométricos.

Atendimento presencial continua obrigatório

Mesmo nos estados que oferecem entrega domiciliar, a ida ao posto de identificação segue sendo necessária. É nesse momento que são coletadas foto, assinatura e impressões digitais. O agendamento é feito de forma online, pelos portais dos Institutos de Identificação ou plataformas estaduais de serviços.

Documento digital já pode ser utilizado

Após a emissão da versão física, o cidadão pode ativar a CIN digital no aplicativo gov.br. A carteira digital tem validade legal e pode ser usada diretamente no celular, facilitando o acesso ao documento no dia a dia.

Como funciona nos demais estados

Onde não há entrega pelos Correios, o processo inclui agendamento online, comparecimento presencial e retirada da CIN no local indicado. A tendência é que, com o avanço da implementação, mais estados passem a oferecer a opção de envio para casa, ampliando a comodidade para a população.