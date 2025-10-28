Uma doença misteriosa tem causado grande preocupação na República Democrática do Congo, na África Central. Desde o início de 2025, mais de 50 pessoas morreram em vilarejos remotos da província de Équateur, com surtos registrados em locais como Boloko, Danda, Bomate, Bolomba e Basankusu.

Os sintomas da doença incluem febre, calafrios, dores musculares, vômito e diarreia, e a maioria dos pacientes falece em até 48 horas após o início dos sintomas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) está investigando as possíveis causas, incluindo envenenamento químico ou meningite bacteriana, embora ainda não tenha sido identificada uma origem definitiva.

A falta de infraestrutura de saúde e o difícil acesso às áreas afetadas complicam o controle do surto e aumentam o risco de propagação. Além das vítimas fatais, já foram registrados mais de 400 casos da doença cuja causa permanece misteriosa.

Os primeiros casos do surto surgiram no final de janeiro, na região norte do país. Segundo as informações disponíveis até agora, as infecções iniciais teriam ocorrido em crianças que consumiram morcegos. Entretanto, novos casos continuaram a aparecer posteriormente, atingindo inclusive localidades situadas a centenas de quilômetros do foco original.

Investigação em andamento e preocupação internacional

Autoridades de saúde locais, com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), seguem investigando a origem da doença, mas até o momento não há confirmação sobre a causa exata. Entre as hipóteses consideradas estão envenenamento químico, meningite bacteriana e possíveis zoonoses, mas a confirmação científica ainda não foi obtida.

O surto também acende um alerta internacional devido à rapidez da propagação e à dificuldade de acesso às regiões afetadas. A combinação de infraestrutura limitada, logística desafiadora e população vulnerável aumenta o risco de novos casos e dificulta o controle efetivo da doença.