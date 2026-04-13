O mercado de carros no Brasil teve um mês de março bastante movimentado, com crescimento nas vendas e quase 260 mil veículos emplacados. Isso mostra uma recuperação no setor, com destaque para carros compactos, SUVs e modelos mais econômicos.

O maior destaque do ranking foi o BYD Dolphin Mini, modelo 100% elétrico que não só ganhou espaço como também disparou nas vendas, com crescimento de cerca de 45% em relação a fevereiro. Com isso, ele se consolidou como líder absoluto entre os carros elétricos no país. Um dos fatores que ajudaram nesse desempenho foi a campanha 48 horas eletrizantes, que impulsionou as vendas da marca e fez a BYD registrar números recordes.

Outros modelos que se destacaram

A liderança geral ficou com a Fiat Strada, uma picape muito procurada graças à sua versatilidade. Em seguida aparece o Volkswagen Polo, conhecido pelo bom consumo e manutenção simples, seguido pelo Chevrolet Onix, que continua entre os favoritos do público.

O Fiat Argo mantém presença no ranking, enquanto o Volkswagen Tera segue ganhando espaço devido ao seu bom desempenho. Entre os SUVs, o Hyundai HB20, o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta continuam com vendas estáveis. Já o Fiat Mobi segue como uma das opções mais acessíveis do mercado.

Ranking completo dos mais vendidos

Fiat Strada – 16.706 unidades

Volkswagen Polo – 11.051 unidades

Chevrolet Onix – 10.182 unidades

Fiat Argo – 8.281 unidades

Volkswagen Tera – 7.977 unidades

Hyundai HB20 – 7.713 unidades

Volkswagen T-Cross – 7.623 unidades

Fiat Mobi – 7.241 unidades

BYD Dolphin Mini – 7.053 unidades

Hyundai Creta – 6.674 unidades