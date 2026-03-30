Fundada originalmente em 1908, a Pernambucanas (ou “Casas Pernambucanas”, como também é conhecida) conquistou um amplo espaço no setor varejista nacional, conseguindo estabelecer centenas de lojas em mais de 300 cidades do país.

Por conta disso, seu fundador, Herman Theodor Lundgren, e seus herdeiros se tornaram donos de uma significativa fortuna, que por sua vez serviu para garantir acesso a artigos de luxo, incluindo imóveis magníficos.

Inclusive, vale destacar que Anita Harley, a principal herdeira do império varejista, é dona de uma mansão gigantesca, situada em uma rua discreta no bairro Aclimação, na região nobre de São Paulo, que impressiona por suas dimensões.

Atualmente ocupado por Sônia “Suzuki” Soares, uma funcionária de Anita, que alega ter recebido o imóvel da herdeira da Pernambucanas por uma decisão formalizada em cartório em 2009, o empreendimento conta quase 100 cômodos, incluindo múltiplos banheiros e cozinhas.

A mansão também conta com dois terraços e uma área externa igualmente impressionante que, por sua vez, abriga estruturas como um amplo jardim e uma piscina que também se destaca por seu significativo tamanho.

Mansão de dona da Pernambucanas é alvo de grande disputa

Em meados de 2016, Anita Harley acabou sofrendo um acidente vascular cerebral (AVC) que a deixou em coma, ficando assim impossibilitada de administrar sua fortuna bilionária e outros bens que estão em seu nome, incluindo sua mansão.

E a situação acabou desencadeando uma batalha judicial em volta da sua curatela, na qual parentes e representantes oficiais da empresária disputam contra Sônia pelo direito de controle dos bens.

Prolongando-se por cerca de 10 anos, a disputa deu origem à série documental O Testamento: O Segredo de Anita Harley, recentemente disponibilizada no catálogo do Globoplay, que se aprofunda de maneira detalhada na história, analisando de forma minuciosa os argumentos das partes envolvidas. Confira o trailer da produção: