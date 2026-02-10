O segundo mandato de Donald Trump à frente da presidência dos Estados Unidos teve início em 20 de janeiro de 2025 e já tem data marcada para terminar: 20 de janeiro de 2029.

Reeleito após derrotar Joe Biden nas eleições de 2024, Trump entrou para a história como o segundo presidente americano a exercer dois mandatos não consecutivos, feito alcançado anteriormente apenas por Grover Cleveland, no século XIX.

No entanto, a permanência de Trump no cargo encontra um limite na Constituição dos Estados Unidos. A 22ª Emenda, aprovada em 1951, estabelece que nenhum presidente pode ser eleito para mais de dois mandatos.

A regra surgiu após Franklin D. Roosevelt ter vencido quatro eleições consecutivas, o que levou o Congresso a formalizar a restrição como forma de preservar o equilíbrio institucional.

Mesmo com mandatos intercalados, como no caso de Trump, a legislação determina que, após dois períodos completos na Casa Branca, não há possibilidade legal de uma nova candidatura presidencial.

Declarações e tentativas de contorno

Apesar disso, Trump já deu declarações públicas sugerindo que não descartaria formas de permanecer no poder. Em entrevista à NBC, Trump afirmou que “não estava brincando” ao mencionar um eventual terceiro mandato e que “existem métodos” para isso.

Entre as hipóteses levantadas por aliados está a possibilidade de Trump concorrer como vice-presidente em 2028. Em caso de renúncia do presidente eleito, ele assumiria o cargo. Porém, especialistas apontam que a 12ª Emenda impede que alguém inelegível para a presidência ocupe a vice-presidência.

Cenários alternativos e resistência política

Outras especulações envolvem estratégias como apoiar um sucessor fiel ou repetir modelos já vistos em outros países. Nesse modelo, Trump poderia exercer influência sobre o sucessor.

No Congresso, propostas para permitir um terceiro mandato chegaram a ser apresentadas, mas enfrentam forte resistência.

Com isso, o mandato de Trump tem fim definido, reforçando que sua despedida da presidência já está marcada para daqui a três anos.