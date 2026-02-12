Na última semana, rumores de que o cofundador e proprietário da Havan, Luciano Hang, estaria efetuando negociações com a TV Globo, a qual já criticou abertamente em diversas ocasiões, dominou manchetes e redes sociais.

Inclusive, portais populares como o Folha de S.Paulo chegaram a afirmar que as transações entre a varejista e a emissora ultrapassariam os R$ 200 milhões. Todavia, a informação acabou sendo desmentida por meio de um comunicado publicado nas redes sociais da Havan.

Na nota divulgada, a empresa afirmou que, de fato, esteve negociando com a Globo para patrocinar a transmissão da Copa do Mundo nas telas da emissora, mas que os valores divulgados pelo jornal não condizem com a realidade.

Por conta disso, a Havan não apenas acusou a Folha de não ter realizado a devida apuração antes de divulgar informações, como ainda relembrou de um caso ocorrido em 2018, quando o jornal afirmou que o dono da empresa teria realizado disparos de mensagens via WhatsApp durante o período eleitoral.

A matéria original, produzida pelo jornal paulistano, já não está mais disponível. Entretanto, não está claro se a remoção ocorreu somente pela publicação da nota ou se foi motivada por alguma ação adotada por Hang.

Havan confirma parceria, mas estabelece limites

Conforme mencionado anteriormente, a nota da Havan confirmou que, de fato a empresa se aproximou da Globo por conta da Copa do Mundo, ressaltando a importância do futebol para o país e todas as famílias.

Em contrapartida, o comunicado também deixou claro que o posicionamento a respeito da emissora não mudou. Sendo assim, a Havan seguirá sem veicular publicidade no restante da programação da Globo, principalmente por “não compactuar com o jornalismo da emissora em nível nacional”.

É importante destacar que o valor de R$ 235 milhões, que motivou toda a confusão, pode ter sido baseado na referência de preço da tabela do pacote comercial da Globo. Contudo, o valor final pode mudar por conta de determinadas condições, e é justamente o que pode ter ocorrido no caso da Havan.