Em Balneário Camboriú, conhecida como a Dubai brasileira, está localizada uma mansão que é diferente de todos os imóveis da região. A mansão pertence a Luciano Hang, dono das Lojas Havan, e foi comprada por cerca de R$ 140 milhões.

São aproximadamente 1.415 m² de área construída em plena Avenida Atlântica, conhecida por ter o metro quadrado mais cobiçado de Balneário Camboriú. A mansão é conhecida por corretores e investidores justamente por ser uma das últimas grandes casas da orla, com vista para o mar.

Ao longo dos últimos anos, a verticalização tomou conta da orla e deu espaço a empreendimentos icônicos, como o Yachthouse by Pininfarina, um dos prédios mais altos da América Latina e localizado perto da mansão comprada por Hang.

Cenário ao redor da mansão

Balneário Camboriú construiu fama por ter prédios grandes, vida noturna agitada e um estilo mais voltado para o luxo. Ainda assim, seu maior destaque continua sendo as praias, que, entre elas, se destacam quatro:

Praia Central , mais movimentada e com melhor estrutura;

, mais movimentada e com melhor estrutura; Praia de Laranjeiras , mais tranquila e fácil de curtir;

, mais tranquila e fácil de curtir; Praia do Estaleirinho , com um clima mais sofisticado;

, com um clima mais sofisticado; Taquaras e Taquarinhas, que são mais reservadas.

Fortuna bilionária

À frente da Havan, Luciano Hang construiu uma fortuna bilionária estimada em aproximadamente R$ 12 bilhões, e se tornou um dos empresários mais conhecidos do país. A rede se espalhou por diversas regiões do Brasil e consolidou sua força no varejo.