A cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, pode em breve ganhar uma nova megaloja da Havan, rede pertencente ao empresário Luciano Hang, popularmente conhecido como “Véio da Havan”. O empreendimento está planejado para um terreno de cerca de 35 mil metros quadrados, localizado na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade (Semdu), o empresário entrou em contato com a prefeitura por meio de uma ligação via WhatsApp para obter informações sobre a legislação urbanística da área. Embora ainda não exista protocolo formal ou documento oficial apresentado, as conversas seguem em andamento e indicam o interesse da empresa em se instalar no município.

O terreno está atualmente em fase de análise para avaliar a viabilidade da construção. Em julho deste ano, Luciano Hang visitou o local durante uma série de inspeções em áreas cotadas para a abertura de novas unidades da Havan pelo país. O empresário mantém o objetivo ambicioso de alcançar 200 megalojas até 2026, ano em que a rede comemora quatro décadas de existência.

Até meados de 2024, a Havan já possuía 181 lojas em operação, distribuídas por 24 estados e o Distrito Federal. Caso o projeto avance, a unidade de Vila Velha será a segunda da rede no Espírito Santo e também a maior do estado, superando a loja de Linhares, inaugurada em 2015.

A filial de Linhares conta com 14 mil metros quadrados e emprega cerca de 200 colaboradores, seguindo o tradicional estilo arquitetônico da marca, inspirado na Casa Branca e com uma réplica da Estátua da Liberdade. A loja planejada para Vila Velha deve manter o mesmo padrão visual, embora a instalação da estátua dependa da avaliação estrutural do terreno.