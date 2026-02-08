O empresário Luciano Hang, fundador e proprietário da rede varejista Havan, adquiriu uma mansão avaliada em R$ 140 milhões em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina.

Com o compra, Hang se tornou o único dono da residência localizada diretamente à beira-mar na Avenida Atlântica, a via mais conhecida da cidade. Essa era a última casa disponível na orla central, região que concentra o metro quadrado mais caro do Brasil.

O imóvel está situado em um terreno de 1.415 metros quadrados, com vista privilegiada para o mar, e pertencia a uma família tradicional ligada à atividade pesqueira.

Endereço mais valorizado da cidade

Ao longo dos últimos anos, a Avenida Atlântica passou por um intenso processo de verticalização, se tornando sinônimo de luxo e exclusividade. Prédios icônicos passaram a dominar a orla, como o Yachthouse by Pininfarina, um dos mais altos da América Latina, localizado nas proximidades da mansão adquirida por Hang.

Com a compra, o empresário passa a ocupar uma posição no mercado imobiliário local: a de único morador de uma casa à beira-mar na principal praia da cidade.

Fortuna bilionária e investimentos

Luciano Hang construiu uma das maiores fortunas do país à frente da Havan, rede fundada em Santa Catarina e conhecida nacionalmente por suas megalojas com fachadas inspiradas na Estátua da Liberdade. A empresa conta com centenas de unidades espalhadas pelo país e se consolidou como uma das líderes no setor.

Com patrimônio estimado em bilhões de reais, Hang aparece com frequência em rankings de grandes empresários brasileiros. A aquisição da mansão reforça seu perfil de investidor de alto padrão, unindo poder econômico, visibilidade pública e influência no cenário empresarial do país.