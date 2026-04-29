O empresário Luciano Hang, conhecido por comandar a Havan, está envolvido em um dos projetos mais ambiciosos da construção civil mundial. Trata-se do Senna Tower, empreendimento que promete se tornar o maior prédio residencial do planeta. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com grandes empresas do setor imobiliário.

O edifício está sendo construído em Balneário Camboriú, cidade conhecida pelo alto padrão imobiliário e pelo metro quadrado mais valorizado do país. A torre deve ultrapassar os 550 metros de altura e contar com mais de 150 andares. Além disso, o empreendimento terá 228 unidades residenciais de luxo, incluindo mansões suspensas e coberturas milionárias.

Embora a notícia tenha ganhado destaque meses atrás, as obras já avançaram significativamente em 2026. A construção começou em setembro de 2025 e segue em ritmo acelerado, com investimentos milionários em tecnologia e equipamentos inéditos no Brasil. Máquinas modernas estão sendo utilizadas para acelerar a fundação e aumentar a eficiência da obra.

O investimento total no projeto ultrapassa os R$ 3 bilhões, com previsão de conclusão apenas na próxima década. A estimativa é que o prédio fique pronto entre 2033 e 2035, consolidando-se como um novo ícone da arquitetura mundial. Mesmo antes da entrega, o empreendimento já movimenta bilhões em vendas e atrai investidores do Brasil e do exterior.

Projeto bilionário promete transformar cidade brasileira

O Senna Tower não será apenas um prédio residencial, mas também um novo ponto turístico de luxo no Brasil. O empreendimento contará com áreas abertas ao público, incluindo espaços comerciais, lazer e experiências exclusivas. A proposta é transformar ainda mais Balneário Camboriú em referência internacional em arquitetura e sofisticação.

Além disso, o projeto carrega forte simbolismo ao homenagear o legado de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do esporte mundial. Com design inspirado em superação e inovação, a torre deve se tornar um marco histórico da engenharia moderna. A expectativa é de que o empreendimento impacte diretamente a economia local e o turismo de alto padrão.