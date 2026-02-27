Além de ser o fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Edir Macedo também é conhecido por ser o dono da Record que é a segunda maior emissora de televisão do país. Só que por conta de uma movimentação financeira recente, a existência de um empreendimento pouco conhecido do bispo acabou vindo à tona.

Isso porque, em meados de dezembro do ano passado, Macedo teria feito um investimento de R$ 250 milhões no banco Digimais, que desde 2020, pertence integralmente à ele. E vale destacar que o aporte está relacionado a uma ambiciosa estratégia.

Afinal, conforme divulgado pela coluna de Júlio Wiziack no portal Uol, valor corresponde a um reforço de capital que atende a exigências do Banco Central do Brasil (BC) para que o Digimais possa passar por um processo de reestruturação e, com isso, ser oferecido a um novo comprador.

Agora, a instituição está no aguardo da autorização do regulador para tornar público o balanço já refletindo o investimento custeado por seu controlador, que pode fortalecer os índices de capital do banco.

Vale destacar que, segundo dados do BC, o Digimais registrou índice de capital próprio de 6,35% em seus últimos balanços, ficando assim entre os mais baixos de seu segmento. Logo, a expectativa é que o aporte de R$ 250 milhões ajude a reverter esse cenário.

Banco de dono da Record enfrenta obstáculos complexos

Apesar do potencial dos esforços de Macedo, é importante ressaltar que o caminho até a reestruturação do Digimais pode contar com diversos obstáculos, uma vez que ela está ocorrendo em meio a uma complexa crise interna.

Isso porque o dono da gestora Yards e sócio do Digimais no fundo de investimento EXP 1, Roberto Campos Marinho Filho, tem questionado o banco a respeito de títulos considerados “podres”. Para tentar resolver a situação, o atual presidente do Digimais, Aldemir Bendine, determinou uma revisão profunda da carteira da instituição.

Adicionalmente, conforme divulgado pelo portal Estadão, a crise envolvendo o Banco Master também agravou a situação ao interromper negociações que estavam em andamento com Maurício Quadrado, ex-sócio de Daniel Vorcaro. Diante disso, o planejamento do Digimais deve sofrer mudanças.