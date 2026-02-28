Uma descoberta no coração do Saara reacendeu o fascínio por criaturas pré-históricas. Em uma região que hoje ocupa cerca de 9,2 milhões de km², pesquisadores localizaram um crânio fossilizado que rapidamente ganhou apelido nas redes sociais: “dragão do deserto”. A comparação veio pelo formato incomum da peça, marcada por dentes afiados e estruturas ósseas exuberantes.

O material foi analisado por cientistas da Universidade de Chicago, que identificaram ali uma nova espécie de dinossauro. Batizado de Spinosaurus mirabilis, o nome significa “lagarto espinhoso surpreendente”. O animal teria vivido há aproximadamente 95 milhões de anos, durante o período Cretáceo.

Quando o Saara era verde

Hoje árida, a paisagem do Saara já foi tomada por rios extensos, áreas alagadas e vegetação abundante. Foi nesse ambiente que o predador teria circulado. O crânio encontrado tem dimensões próximas às de um adulto humano. O focinho alongado lembra o de um crocodilo. A mandíbula exibe fileiras de dentes pontiagudos.

Chamou atenção também um grande chifre curvado acima dos olhos. Entre eles, uma estrutura óssea de cerca de 50 centímetros se projeta para frente. Os pesquisadores compararam o formato a uma cimitarra. O detalhe reforçou as associações populares com criaturas lendárias.

Gigante das águas rasas

Estimativas apontam que o Spinosaurus mirabilis podia atingir até 12 metros de comprimento. O peso variava entre 4,5 e 6,3 toneladas. Indícios sugerem que o animal frequentava águas rasas, com cerca de dois metros de profundidade, onde provavelmente capturava peixes.

A espécie integra o grupo dos espinossaurídeos. Esses dinossauros carnívoros viveram entre 95 e 130 milhões de anos atrás. Tinham características adaptadas ao ambiente aquático e, em muitos casos, apresentavam uma estrutura semelhante a uma vela ao longo das costas.

A reconstrução digital do crânio provocou curiosidade nas redes sociais. Houve quem afirmasse que a descoberta seria prova da existência de dragões. Paleontólogos descartam essa hipótese. Não há registro fóssil que comprove criaturas míticas.

O paleontólogo Paul Sereno, que liderou o estudo, relatou que a equipe acompanhou a primeira imagem reconstruída reunida em torno de um laptop no acampamento. O momento foi descrito como marcante.

Retorno a um sítio antigo

A descoberta também resgatou um ponto esquecido no atual Níger. O local havia sido visitado por geólogos franceses nos anos 1950, quando apenas um dente isolado foi coletado. A área é remota, cercada por dunas e distante de centros urbanos.

Décadas depois, Sereno voltou com sua equipe. Com auxílio de um guia tuaregue familiarizado com a região, os pesquisadores reencontraram o sítio e deram início a novas escavações. O “dragão” do Saara, ao que tudo indica, ainda tem histórias a revelar.