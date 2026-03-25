Mesmo após enfrentar consequências legais por ter se tornado réu por crimes investigados pela Operação Lava Jato, o empresário Eike Batista fez o possível para se manter em atividade no meio empresarial brasileiro.

E vale destacar que, agora, ele pode recuperar de vez seu antigo status por conta de um projeto inovador que promete minimizar os impactos da atual crise de combustíveis vivenciada pelo Brasil por conta dos reflexos do conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã.

Trata-se de um investimento na criação de uma variedade genética de cana-de-açúcar que pode contribuir significativamente para o segmento de combustíveis sustentáveis, aumentando sua produção e, consequentemente, sua disponibilidade.

Chamado de “supercana”, o recurso está em fase experimental, mas já apresenta um potencial elevado por apresentar uma produtividade mais eficiente do que a cana padrão, podendo assim aliviar a pressão sobre fontes fósseis.

Inclusive, por conta disso, o projeto, anunciado por Batista em fevereiro, acabou atraindo um aporte de investidores árabes estimado em cerca de US$ 500 milhões, garantindo uma base consistente para sua continuidade.

Além da “supercana”: outros investimentos de Eike Batista

É importante ressaltar que a “supercana” não é o único grande projeto com o qual Batista está envolvido ultimamente, pois há pelo menos dois anos, ele também tem administrado o Eike Xperience.

A iniciativa consiste em uma mentoria intensiva, voltada exclusivamente para empresários que, embora já possuam empreendimentos estabelecidos, poderão contar com as orientações de Batista para expandi-lo.

Dividido em três etapas distintas, o Eike Experience começa no restaurante Mr. Lam, que pertence ao magnata, segue para sua mansão em Angra dos Reis e termina em uma clínica na Barra da Tijuca. A experiência inclui alimentação e deslocamentos de helicóptero ao longo de toda a programação e, para participar, os interessados precisarão desembolsar um valor de cerca de R$ 50 mil.