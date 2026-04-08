Em 2024, Eike Batista chamou atenção ao deixar de lado sua McLaren e passar a usar um SUV elétrico da BYD, o Yuan Plus. Na época, o empresário contou ao site Motor Show que o carro elétrico atende bem à rotina. “Hoje eu passo no posto de gasolina e ‘dou banana’. […] Pode comprar um carro BYD porque ele não vai deixar você na mão”, disse Eike.

O empresário também contou ao site que carregava o veículo em casa e destacou outro ponto que, para ele, é fundamental: a confiança no carro. Segundo ele, veículos elétricos mais novos são mais estáveis e não apresentam tantos problemas quanto modelos a combustão, que às vezes exigem peças difíceis de encontrar.

BYD cresce rápido no Brasil

A BYD vem ganhando muito espaço no mercado brasileiro nos últimos anos. Em março deste ano, a marca vendeu cerca de 16,4 mil veículos, o melhor resultado desde que chegou ao país e o dobro do registrado no mesmo período no ano anterior.

Um dos destaques é o Dolphin Mini, que tem feito sucesso por ser mais acessível. Em fevereiro, foram cerca de 4 mil unidades vendidas, e em março, o número passou de 6 mil unidades, confirmando o modelo como um dos elétricos mais populares do Brasil.

Esse crescimento mostra como os carros elétricos estão se tornando cada vez mais comuns no país, com a BYD liderando essa mudança.