Um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, divulgado na última terça-feira (27), contém uma série de recomendações para cidadãos americanos para o Carnaval no país, que acontece entre 13 e 18 de fevereiro.

Na publicação, a entidade alertou que embora os eventos mais famosos ocorram no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, é esperado grandes aglomerações e desfiles por todo o Brasil. Antes das festividades, os cidadãos dos EUA são lembrados para permanecerem vigilantes e atentos ao seu entorno”, afirmou a embaixada.

A embaixada ainda listou uma série de ações a serem tomadas durante o Carnaval, como evitar andar sozinho e fazer planos antecipadamente para caso a pessoa se separar de amigos ou familiares durante as festividades.

Recomendações de segurança durante as festividades

Ainda no comunicado, a embaixada recomendou evitar o uso de joias caras e também evitar carregar grandes quantias de dinheiro, pois, durante esse período, crimes são mais comuns.

A nota recomendou também manter fechadas as janelas dos veículos durante trajetos e estacionar em áreas bem iluminadas, evitando deixar objetos de valor dentro do carro. “Evite favelas (comunidades) sempre, mesmo durante festas e blocos de rua. Não aceite bebidas de estranhos e não deixe bebidas sem vigilância. Não resista fisicamente a qualquer tentativa de roubo, pois os criminosos costumam estar armados”, disse a embaixada.

O comunicado apontou que qualquer atividade criminosa deve ser primeiro reportada à polícia e recomendou que cidadãos americanos falem com a embaixada e consulados no Brasil em caso de alguma necessidade.