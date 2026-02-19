O setor de televisão brasileiro pode passar por mudanças nos próximos meses. Uma rede de notícias dos Estados Unidos iniciou conversas para lançar uma operação no Brasil e disputar público com canais já estabelecidos. As tratativas ocorrem de forma reservada e envolvem executivos da área de comunicação, representantes políticos e análises sobre investimento, audiência e linha editorial.

De acordo com a coluna Outro Canal, do jornal Folha de S.Paulo, a interessada é a Fox News, líder de audiência no segmento informativo em território norte-americano. Após ter suspendido a iniciativa no ano passado, o grupo voltou a estudar a viabilidade do projeto e a sondar possíveis parceiros no mercado brasileiro.

Cenário político é visto como oportunidade

Nos bastidores, a avaliação é de que o momento atual favorece a entrada de um canal com posicionamento editorial mais alinhado ao campo conservador. Executivos ligados à empresa entendem que há um público fiel a esse tipo de conteúdo e que ainda existe espaço para consolidar uma proposta com esse perfil no país.

A movimentação ocorre em um ambiente já bastante competitivo. Atualmente, pelo menos sete emissoras dedicadas a notícias operam no Brasil, entre elas GloboNews, CNN Brasil, Jovem Pan News, Record News, BandNews TV, SBT News e Times Brasil/CNBC.

Desafio comercial e busca por parceiros

Apesar do interesse estratégico, a principal questão envolve a sustentabilidade financeira. A concorrência por verbas publicitárias é intensa, o que exige conhecimento aprofundado do funcionamento da TV aberta, da televisão por assinatura e do mercado anunciante nacional.

A Fox avalia adaptar ao contexto brasileiro o modelo que a tornou referência nos Estados Unidos. Até o momento, não há confirmação oficial sobre data de estreia ou formato da programação. Ainda assim, a retomada das negociações indica que o grupo pretende avançar com mais consistência nesta nova tentativa de entrar no mercado brasileiro.