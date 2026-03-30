A discussão sobre um possível encerramento da Uber no Brasil ganhou força por causa do avanço de um projeto de lei que pretende mudar as regras para motoristas de aplicativo. Algumas interpretações sugeriram que, caso a proposta fosse aprovada, a operação da Uber aqui poderia se tornar inviável, o que é falso.

A própria empresa já negou qualquer plano de saída e afirmou que o Brasil é hoje um dos mercados mais relevantes, com bilhões de corridas realizadas e bilhões de reais repassados a motoristas parceiros.

O que propõe a nova regulamentação

O projeto de regulamentação em debate tenta trazer uma manutenção do modelo atual. Entre os pontos estão:

Remuneração mínima : previsão de um valor base por corrida ou por quilômetro rodado, garantindo ganhos mínimos aos motoristas.

: previsão de um valor base por corrida ou por quilômetro rodado, garantindo ganhos mínimos aos motoristas. Limite de taxas das plataformas : empresas como a Uber poderiam reter apenas até um percentual máximo do valor das corridas.

: empresas como a Uber poderiam reter apenas até um percentual máximo do valor das corridas. Contribuição para a previdência : criação de um sistema de contribuição com divisão entre empresa e motorista.

: criação de um sistema de contribuição com divisão entre empresa e motorista. Transparência nos ganhos : exigência de detalhamento sobre quanto o passageiro paga e quanto vai para o condutor.

: exigência de detalhamento sobre quanto o passageiro paga e quanto vai para o condutor. Regras sobre jornada: discussão sobre limites de tempo conectado para evitar jornadas excessivas.

Por que isso gerou preocupação

A Uber avalia que algumas exigências podem elevar o custo das corridas, o que afetaria o preço final ao usuário. Além disso, regras mais rígidas podem reduzir a flexibilidade, uma das principais características do trabalho por aplicativo, e causar a diminuição no número de motoristas ativos na plataforma.

Apesar disso, a Uber não vai sair do país, mas sim alterar a forma como opera daqui para frente, já que o Brasil representa um mercado gigantesco para a empresa.