Ao contrário do que ocorria em anos anteriores, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) não realizou coletiva de imprensa em 2026 para divulgar os resultados do Enem 2025, nem informar quantos candidatos alcançaram nota máxima na redação. O tema da prova de redação foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”.

No entanto, ao menos dois dos alunos que atingiram mil pontos já tiveram seus nomes conhecidos e ambos moram no Recife, capital de Pernambuco. Caio Silva Braga, de 18 anos, e Wellington Ribeiro, de 19, obtiveram a nota máxima. Em entrevista a Revista Quero, Wellington revelou sua estratégia para alcançar o feito.

“Usei o conto Feliz Aniversário, da Clarice Lispector, a Lei dos Sexagenários e o sociólogo Ruy Braga ao longo do texto. Na proposta de intervenção, propus um debate protagonizado pelos idosos”, disse o jovem estudante. Já Caio, em bate papo com o g1, afirmou ter adotado uma proposta um pouco diferente do conterrâneo.

“Gostei bastante do tema, me senti bem feliz com a ideia que tive na hora. Sempre parei bastante para pensar antes de escrever as minhas redações. Gostei dos textos de apoio, acho que entendi bem a ideia deles”, explicou.

Embora ambos os estudantes tenham alcançado a nota máxima, os objetivos de Caio e Wellington eram bastante distintos, assim como suas estratégias de estudo, demonstrando que não existe uma “fórmula pronta” para obter sucesso na redação do Enem.

Sisu 2026: inscrições começaram nesta segunda

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começaram nesta segunda-feira (19). Os candidatos podem se cadastrar no sistema até as 23h59 de 23 de janeiro. Estão disponíveis 274,8 mil vagas em 7.399 cursos de graduação oferecidos por 136 instituições públicas de ensino superior distribuídas por todas as regiões do país.

A partir de 2026, o Sisu passará a aceitar as notas das três últimas edições do Enem — 2023, 2024 e 2025. Até o ano passado, apenas os candidatos que haviam participado da edição mais recente do exame podiam se inscrever.