Uma tecnologia que parece saída da ficção científica começa a ganhar forma na China. O país trabalha no desenvolvimento de um trem que, em tese, poderá alcançar 4 mil quilômetros por hora. Para efeito de comparação, aviões comerciais costumam operar em torno de 850 km/h.

O modelo em estudo, chamado de HyperFlight, utiliza o sistema maglev. Nesse formato, o veículo não toca os trilhos. Ele é suspenso por forças magnéticas e se desloca dentro de tubos com baixa pressão de ar. A ausência de contato elimina rodas e reduz drasticamente o atrito, fator decisivo para atingir velocidades extremas.

A iniciativa é conduzida pela estatal Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Segundo a empresa, a combinação de três tipos de ímãs em um ambiente de baixo vácuo cria as condições necessárias para que o trem praticamente “flutue” durante o trajeto.

Fase de testes já começou

Em fevereiro, um protótipo percorreu um tubo experimental de dois quilômetros. Na ocasião, atingiu 623 km/h e apresentou estabilidade operacional. Embora distante da meta máxima anunciada, o desempenho já supera o de trens de alta velocidade atualmente em circulação.

A CASIC informou que um teste posterior registrou velocidade ainda maior, sem detalhar os números. Mesmo assim, projeções mais conservadoras indicam que, em uma eventual operação comercial, a marca pode ficar pouco acima de 600 km/h.

Desafios técnicos e financeiros

A proposta, no entanto, enfrenta obstáculos relevantes. A construção da infraestrutura necessária exige investimento elevado. Estimativas apontam que o custo pode ser até cinco vezes superior ao de uma ferrovia convencional.

Especialistas também destacam o alto consumo de energia e a necessidade de estruturas adicionais, como túneis e barreiras acústicas, para reduzir impactos sonoros nas áreas próximas. Outro ponto de atenção é a demanda. Sem fluxo intenso entre grandes centros urbanos, o projeto pode não se sustentar financeiramente.

Comparação com recordes da aviação

A promessa de 4 mil km/h colocaria o trem acima de marcas históricas da aviação. O avião tripulado mais veloz já registrado, o SR-71 Blackbird, lançado em 1976, chegou a 3.529,6 km/h.

Ainda em fase experimental, o HyperFlight simboliza a estratégia chinesa de investir em inovação e disputar protagonismo global no setor de transportes. Se a tecnologia avançar como previsto, poderá redefinir o conceito de deslocamento em longas distâncias.