Nos últimos dias, o mercado de combustíveis na América do Sul teve grande alta. No Brasil, a média do litro da gasolina ultrapassa a marca de R$ 7,80 em diversas capitais, enquanto a Argentina anuncia mais um reajuste.

Grande parte do aumento tem sido causado pelos atuais conflitos mundiais, que elevam o valor do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis.

Alta global e efeitos locais

No Brasil, o impacto é sentido de norte a sul: em estados como Roraima, o litro da gasolina teve aumento nas últimas semanas, refletindo tanto os custos internacionais quanto ajustes na tributação local. Além da gasolina, o diesel também acompanha a tendência de alta, atingindo valores próximos de R$ 7,80 por litro em várias regiões.

Enquanto isso, na cidade de Puerto Iguazú, na Argentina, postos atualizaram recentemente os preços da gasolina e do diesel, refletindo mudanças na política de subsídios e na cotação do petróleo.

Com o término de incentivos que mantinham o combustível mais barato, o litro da nafta super e do diesel premium subiu cerca de 2%, se aproximando dos valores no Brasil, quando convertidos para reais.

Agora, para moradores de regiões próximas, abastecer na fronteira argentina não é mais vantajoso, já que os preços se equiparam ou até superam os custos brasileiros.

Perspectivas e ajustes futuros

Analistas acreditam que, sem uma intervenção internacional ou políticas internas de contenção de preços, a tendência de alta deve se manter. Enquanto isso, consumidores e transportadores buscam estratégias para minimizar os impactos.