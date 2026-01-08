O mundo dos bilionários brasileiros voltou aos holofotes com movimentos que chamam atenção pelo contraste e pela ambição. Enquanto o dono da Havan ampliou seus investimentos ao adquirir uma frota de aeronaves, Eike Batista, após anos longe do protagonismo, ressurgiu com planos de construir um novo império empresarial.

O empresário, que já figurou como o homem mais rico do Brasil e se tornou símbolo do otimismo econômico dos anos 2000, demonstra estar decidido a retomar protagonismo no mercado com um plano novo e ousado. Embora o foco agora seja outro, a ambição do projeto mantém a mesma grandiosidade que sempre marcou sua trajetória.

Ao apostar em sustentabilidade e tecnologias voltadas ao futuro, Eike pretende impulsionar o setor energético brasileiro e, ao mesmo tempo, recuperar a confiança dos investidores. Mais do que um novo investimento, seu retorno representa uma tentativa de reconstruir a própria imagem, abalada por crises, processos judiciais e perdas bilionárias ao longo dos últimos anos.

O mais novo empreendimento de Eike Batista gira em torno da supercana, uma variedade de cana-de-açúcar aprimorada geneticamente e capaz de multiplicar a produção de etanol e biomassa por hectare. O projeto, que já está em fase de testes em uma usina em Araras, no interior de São Paulo, recebeu um aporte inicial de US$ 500 milhões.

Eike Batista: Do colapso à aposta no futuro verde

Após um dos maiores colapsos empresariais da história recente do Brasil, Eike Batista tenta reescrever sua trajetória apostando em um setor alinhado às demandas globais por energia limpa e sustentabilidade. A supercana surge como símbolo dessa nova fase, unindo inovação tecnológica e promessa de alta produtividade em um mercado estratégico para o país.

O movimento contrasta com investimentos mais tradicionais de outros bilionários brasileiros e reforça a tentativa de Eike de voltar ao centro do debate econômico. Ao direcionar seus esforços para o agronegócio energético, ele busca não apenas viabilidade financeira, mas também reposicionar seu nome como sinônimo de inovação, deixando para trás os escândalos que marcaram sua queda.