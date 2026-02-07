Enquanto Luciano Hang, dono da Havan, acelera os planos de expansão da sua rede varejista pelo país, Eike Batista aposta em um caminho diferente para tentar reconstruir sua trajetória empresarial.

Eike Batista mira energia limpa

Batista tenta se reposicionar no mercado alinhando seus novos negócios às demandas por energia limpa. A principal aposta é a chamada “supercana”, uma variedade de cana-de-açúcar com maior produtividade e potencial energético.

Além de utilizar o item para a produção de biocombustíveis, ele pretende utilizar resíduos da cana como matéria-prima para itens do cotidiano, como canudos, copos e embalagens descartáveis. O bagaço da cana surge como alternativa ao plástico derivado do petróleo.

Esses movimentos destoam dos investimentos tradicionais feitos por grandes empresários no país e reforçam a tentativa de Eike de associar seu nome à inovação tecnológica e ambiental. Segundo reportagem da Bloomberg, o empresário já garantiu US$ 500 milhões, cerca de R$ 2,95 bilhões, para explorar o novo negócio baseado na cana-de-açúcar.

Luciano Hang aposta em crescimento

Enquanto isso, Luciano Hang mantém o foco na expansão da Havan. O empresário planeja inaugurar 15 novas lojas ao longo de 2026, reforçando a presença da marca em diferentes regiões do país.

A Havan completa 40 anos de atuação e prevê um investimento de R$ 1,25 bilhão neste ano, com destaque para o mercado gaúcho, que já recebeu cerca de R$ 3 bilhões em aportes da rede.

Apesar das abordagens distintas, Luciano Hang e Eike Batista buscam crescer e manter relevância no mercado, seja na expansão de negócio ou na aposta em inovação sustentável.