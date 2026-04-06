O Corinthians definiu rapidamente o substituto de Dorival Júnior e acertou a contratação de Fernando Diniz para comandar a equipe em 2026. A mudança acontece logo após a demissão do antigo treinador, em meio a uma sequência de resultados negativos. O novo técnico chega com contrato até o fim da temporada e a missão de reorganizar o time em um momento delicado.

Além da troca no comando técnico, chama atenção a diferença salarial entre os profissionais. Durante sua passagem pelo clube, Dorival Júnior recebia cerca de R$ 2 milhões por mês, valor que ultrapassava R$ 2,5 milhões quando somados os custos com sua comissão técnica. O montante colocava o treinador entre os mais bem pagos do futebol brasileiro.

Já Fernando Diniz chega com um custo consideravelmente menor. Em seu último trabalho, no Vasco da Gama, o treinador recebia cerca de R$ 1,2 milhão mensais, incluindo toda a comissão técnica. A tendência é que o Corinthians mantenha um padrão semelhante ou até mais enxuto, refletindo a necessidade do clube de equilibrar as finanças sem abrir mão de competitividade.

A contratação de Diniz também se encaixa em uma estratégia de mudança de perfil. Conhecido por um estilo de jogo baseado na posse de bola e construção ofensiva, o técnico terá o desafio de implementar rapidamente sua filosofia no elenco alvinegro. Ao mesmo tempo, a diretoria aposta que o custo reduzido em relação ao antecessor pode trazer maior sustentabilidade.

Com isso, o Corinthians inicia uma nova fase, marcada não apenas por mudanças dentro de campo, mas também por ajustes fora dele. A diferença salarial entre os treinadores simboliza um momento de reavaliação interna, em que desempenho e controle financeiro caminham lado a lado na busca por melhores resultados ao longo da temporada.

A agenda do Corinthians na temporada

09/04, 21h00 – Platense (F) – Copa Libertadores

12/04, 18h30 – Palmeiras (C) – Campeonato Brasileiro

15/04, 21h30 – Santa Fe (C) – Copa Libertadores

18/04, 20h00 – Vitória (F) – Campeonato Brasileiro

21/04, 21h30 – Barra (F) – Copa do Brasil

26/04, 16h00 – Vasco (C) – Campeonato Brasileiro

30/04, 21h00 – Peñarol (C) – Copa Libertadores