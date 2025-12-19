Eleito o homem mais rico do Brasil em 2010 pela revista Forbes, Eike Batista chegou a ter uma fortuna estimada em 27 bilhões de dólares (R$ 143,8 bilhões na cotação atual). Contudo, o colapso de seus negócios levou à declaração de falência.

Já Luciano Hang, conhecido como “Véio da Havan” e um dos varejistas mais reconhecidos do país, não alcança níveis semelhantes de riqueza. Segundo o levantamento mais recente, seu patrimônio é de US$ 3,2 bilhões (R$ 17 bilhões). O curioso é que, mesmo considerando o câmbio atual, o patrimônio de Hang representa apenas uma fração do que Eike Batista chegou a acumular em seu auge.

Enquanto Luciano concentrou seus investimentos na expansão da Havan, em pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e em ativos no exterior para se resguardar da volatilidade do câmbio, o ex-bilionário Eike Batista seguiu outra estratégia. Ele conquistou prestígio internacional atuando nos setores de mineração, petróleo, gás, logística e energia.

A diferença nas trajetórias evidencia também os riscos e oportunidades de cada modelo de negócio. Enquanto Hang apostou em um crescimento sólido e gradual no varejo, Eike buscou projetos de grande escala e alto retorno, mas também de maior risco, o que acabou tornando seu império mais vulnerável a crises e oscilações de mercado.

Hoje, embora ambos sejam referências no mundo empresarial brasileiro, seus legados ilustram caminhos opostos: um baseado em expansão constante e estabilidade, o outro marcado por ambição extrema e altos e baixos financeiros que chegaram a mudar completamente sua fortuna.

Do auge à estabilidade: caminhos distintos de riqueza no Brasil

As trajetórias de Eike Batista e Luciano Hang mostram como diferentes estratégias de investimento podem levar a resultados econômicos contrastantes. Enquanto Eike buscou crescimento rápido e projetos de grande escala, assumindo riscos elevados, Hang optou por um caminho mais conservador e consistente, centrado na expansão do varejo e na diversificação moderada de seus investimentos.

Essa comparação evidencia que acumular riqueza não depende apenas da magnitude do capital inicial ou da ambição, mas também da gestão estratégica e da capacidade de equilibrar risco e segurança. No fim, os legados de ambos oferecem lições valiosas sobre o que significa construir e preservar patrimônio no cenário empresarial brasileiro.