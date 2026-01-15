Enquanto Eike Batista mira um novo auge empresarial com a Supercana, variedade de cana-de-açúcar criada para multiplicar a produção de etanol e biomassa por hectare, outro nome polêmico chamou atenção de forma muito diferente: o ex-goleiro Bruno vem lucrando alto com propagandas do popular “jogo do tigrinho”.

Na última segunda-feira (12), Bruno, que foi condenado a 22 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samudio, fez um vídeo nas redes sociais impressionado com seus ganhos e decidiu esbanjar. O ídolo do Flamengo, onde foi campeão brasileiro, agora é divulgador de casa de apostas.

Para mostrar ostentação — ou, mais precisamente, curtir a grana “preta” — Bruno resolveu comprar pizzas para a turma, dizendo que o “Tigrão bancou”: “Caraca, moleque, link novo tá pagando demais. Olha que loucura, olha que bacana, é isso que eu quero ver, todo mundo ganhando seu dinheirinho, pai, esquece. Mais tarde a pizza é por minha conta”.

Eliza Samudio: goleiro Bruno se manifestou em postagem

O ex-goleiro Bruno, condenado pelo assassinato da ex-modelo Eliza Samudio, publicou nas redes sociais poucas horas depois de um passaporte em nome da vítima ser encontrado em Portugal. Eliza foi morta em 2010, após avisar a amigos que faria uma viagem, e desde então, a jovem, que tinha 25 anos na época, nunca foi localizada.

Os dois mantinham um relacionamento extraconjugal e são pais de um filho, apelidado de “Bruninho”, que hoje tem 15 anos. Em uma foto à beira da piscina, ele legendou a imagem com a frase: “De olho no lance”. Em julho de 2019, Bruno obteve o direito à progressão ao regime semiaberto. Desde janeiro de 2023 ele está em liberdade condicional.