Enquanto o império de Eike Batista desmoronava e o empresário enfrentava uma das maiores quedas já vistas no mundo dos negócios, outro nome do empresariado brasileiro seguia o caminho oposto. Luciano Hang, dono da Havan, aproveitou seu momento de expansão para adquirir uma mansão impressionante.

O empresário comprou uma mansão em Balneário Camboriú por R$ 140 milhões, tornando-se o único dono de uma residência unifamiliar à beira-mar na famosa Avenida Atlântica. A aquisição envolve a última casa restante na orla central, situada no metro quadrado mais caro do país e cercada por arranha-céus de alto padrão.

A propriedade, que antes pertencia a uma tradicional família do setor pesqueiro, possui 1.415 metros quadrados de terreno e oferece uma vista privilegiada para o mar. A aquisição reforça o perfil de investidor de alto padrão de Luciano Hang, proprietário da Havan, e se torna um marco no mercado imobiliário de luxo em Santa Catarina.

A Avenida Atlântica é considerada o endereço mais nobre de Balneário Camboriú, conhecida por seus edifícios residenciais de altíssimo padrão. Ao longo dos anos, as casas foram sendo substituídas por prédios, o que torna a mansão comprada por Hang a última residência unifamiliar à beira-mar na região.

O imóvel fica em um dos trechos mais valorizados da orla, próximo a marcos como o edifício Yachthouse by Pininfarina, um dos mais altos da América Latina. A combinação entre a exclusividade da casa e sua localização privilegiada faz da compra um investimento simbólico e de grande peso no mercado imobiliário de luxo.

Relembre a queda de Eike Batista

A trajetória de Eike Batista, que já ocupou o posto de homem mais rico do Brasil e esteve entre os mais influentes do mundo, desmoronou em poucos anos. Após prometer transformar o país com megaprojetos nas áreas de petróleo, mineração e infraestrutura, seu império começou a ruir quando os resultados ficaram aquém do esperado e investidores perderam confiança.

O colapso da OGX, sua principal empresa, marcou o início de uma crise sem precedentes. A sequência de fracassos empresariais foi seguida por investigações, processos e condenações por corrupção e manipulação de mercado.