Enquanto alguns bilionários veem suas fortunas desmoronarem quase da noite para o dia, outros parecem acumular riquezas e símbolos de poder sem limites. É o caso do dono da Havan, que ostenta uma frota de helicópteros, mansões dignas de realeza e uma vida cercada de luxo, enquanto Eike Batista viu sua fortuna desaparecer em uma impressionante reviravolta financeira.

O contraste entre os destinos desses dois empresários evidencia como decisões, investimentos e até circunstâncias externas podem transformar riqueza em estabilidade duradoura ou em um colapso quase instantâneo. Enquanto Eike Batista, em seu auge, chegou a ser um dos homens mais ricos do Brasil, sua trajetória acabou marcada por dívidas, processos e a rápida derrocada de seus impérios.

Havan consolidada

Por outro lado, o dono da Havan consolidou sua posição no mercado, expandindo negócios e investindo em patrimônio pessoal que reflete poder e prestígio, como iates, aviões e uma frota de helicópteros. Essa disparidade não se resume apenas à quantidade de bens, mas à capacidade de manter e multiplicar riqueza diante de desafios econômicos e legais.

Entre os jatos de Luciano Hang, o mais valioso é o Bombardier Global 6000, avaliado em aproximadamente US$ 62 milhões, capaz de acomodar até 19 passageiros em uma configuração personalizada de acordo com as necessidades do empresário. A frota também inclui o Challenger 350, com capacidade para nove passageiros, utilizado especialmente em inaugurações de lojas e visitas às unidades da Havan.

Já na frota de helicópteros, o destaque vai para os três modelos Agusta AW-109, empregados em diversas situações. O primeiro, com matrícula PP-HVN e fabricado em 2009, acomoda sete passageiros e apresenta pintura com listras azuis. Amplamente reconhecido internacionalmente, este modelo passou por atualizações ao longo dos anos e tem valor estimado em cerca de US$ 12 milhões.