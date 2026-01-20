O empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, informou nesta segunda-feira (19) que ingressou com uma ação judicial contra o ator José Ivaldo Gomes de Andrade Filho, conhecido como Tuca Andrada. O processo tramita na Justiça de Santa Catarina e tem como base publicações feitas pelo artista nas redes sociais após um episódio de vandalismo envolvendo uma unidade da empresa.

Ação judicial e pedido de indenização

Segundo Hang, o ator teria celebrado e estimulado ataques ao patrimônio da Havan ao comentar um incêndio registrado em uma das lojas da rede. A ação pede indenização de R$ 50 mil por danos morais. O empresário afirma que as manifestações extrapolaram o campo da crítica e passaram a incentivar práticas criminosas.

Em uma mensagem publicada em suas próprias redes, Hang declarou que não se incomoda com ofensas pessoais, mas que não aceita conteúdos que, segundo ele, incentivem outras pessoas a cometer crimes. Para o empresário, a ausência de punição pode estimular a repetição desse tipo de conduta.

Incêndio em unidade de Petrolina

O caso citado ocorreu em setembro de 2025, quando uma réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente a uma loja da Havan, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, foi incendiada. De acordo com a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança mostraram dois homens se aproximando da estrutura durante a madrugada, ateando fogo e deixando o local em seguida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que chegaram a atingir uma área próxima ao estabelecimento. Não houve registro de feridos, mas a estrutura da estátua sofreu danos significativos, restando apenas a base metálica.

Investigação e posicionamentos

A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para apurar os crimes de dano ao patrimônio e incêndio doloso. Em nota divulgada à época, a Havan classificou o ocorrido como um ataque criminoso e afirmou que acompanharia o andamento das investigações.

Até o momento, Tuca Andrada não se manifestou publicamente sobre a ação judicial. Apesar de ser ativo nas redes sociais, o ator não respondeu a questionamentos de seguidores sobre o processo, e a publicação citada por Luciano Hang permanece disponível na plataforma Threads.