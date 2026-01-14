A comparação entre os salários de grandes nomes da Rede Globo sempre despertou a curiosidade do público. Enquanto a apresentadora Fátima Bernardes chegou a receber quase R$ 2 milhões por mês em seu auge, Mariana Becker retorna à emissora om uma remuneração menor e assumindo uma nova função nas transmissões de Fórmula 1.

Com o retorno da principal categoria do automobilismo mundial à programação da Globo, a repórter também volta ao canal onde atuou por quase 30 anos. Mariana seguirá presente nos autódromos, diretamente dos locais das corridas, porém em um novo papel. Em 2026, ela será comentarista nas 15 etapas transmitidas pela TV Globo e em outras seis exibidas pelo sportv.

A jornalista inicia sua segunda passagem pela Globo. A primeira teve início em 1995 e se estendeu por cerca de 25 anos. Nas transmissões da Fórmula 1 pela TV Globo, além da presença de Mariana Becker diretamente dos autódromos, a equipe contará com a narração de Everaldo Marques e os comentários de Luciano Burti.

Nos canais sportv, a narração ficará a cargo de Bruno Fonseca, que terá como comentaristas, ao longo da temporada, Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Em todas as etapas, os repórteres Julia Guimarães, Guilherme Pereira e Marcelo Courrege também estarão presentes nos circuitos, acompanhando de perto os fins de semana da Fórmula 1.

Nos últimos cinco anos, Mariana Becker fez parte do time da Band na cobertura da categoria. Não há um valor exato divulgado para o salário da jornalista, mas estima-se que repórteres de Fórmula 1 como ela ganhem entre R$ 15.000 e R$ 30.000 mensais.