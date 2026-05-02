Luciano Hang ficou conhecido no Brasil por ser fundador da Havan, uma rede de lojas que cresceu muito ao longo dos anos e se espalhou por vários estados. Hoje, segundo a Forbes, sua fortuna é estimada em cerca de R$ 11 bilhões, construída principalmente com o sucesso da Havan, que se tornou uma das maiores redes do país.

O brasileiro mais rico do mundo

Já o posto de brasileiro mais rico pertence a Eduardo Saverin, que tem um patrimônio muito maior que o do dono da Havan, estimado em cerca de US$ 35,9 bilhões, o que equivale a aproximadamente R$ 227 bilhões. Ele ficou conhecido por ser um dos fundadores do Facebook, rede social criada junto com Mark Zuckerberg em 2004, que depois se tornou a Meta.

Atualmente, Saverin não trabalha diretamente na gestão da Meta, mas atua como investidor. Ele é cofundador da empresa de investimentos B Capital, que aplica recursos em startups e empresas de tecnologia em todo o mundo. Além disso, ele vive em Singapura desde 2012, onde continua focado no mercado financeiro e em novos negócios ligados à inovação.

Foto: Reprodução/Forbes

Dois caminhos muito diferentes

A comparação entre Luciano Hang e Eduardo Saverin mostra como existem formas bem diferentes de alcançar grandes fortunas. Hang construiu seu patrimônio com lojas físicas e crescimento no varejo brasileiro, enquanto Saverin ganhou destaque mundial ao investir em tecnologia e depois ampliar sua atuação no mercado financeiro.

Mesmo ambos sendo bilionários, a diferença entre seus patrimônios é enorme e reflete os setores em que cada um atua.