Mesmo ainda vinculado à Band até o fim de dezembro, Galvão Bueno já tem destino certo para 2026. O narrador será uma das principais vozes do SBT na cobertura dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo. A transição, porém, não vai esperar o encerramento formal do contrato: a própria Band autorizou que ele participe do primeiro evento oficial do novo projeto nesta sexta-feira (5), na transmissão do sorteio dos grupos do Mundial.

Liberação acordada após reunião de Galvão Bueno com a direção da Band

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, Galvão Bueno se reuniu com Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, para definir como essa antecipação seria conduzida. No encontro, o executivo fez duas solicitações ao narrador: um agradecimento público pela liberação excepcional e a gravação de dois boletins especiais destinados às rádios Bandeirantes e BandNews FM.

A movimentação também interessa à própria Band, já que a emissora exibirá o sorteio dos grupos e busca ampliar a repercussão do evento. Produzir conteúdos paralelos sobre o mesmo assunto reforça a presença do canal na cobertura pré-Copa.

Galvão aceitou prontamente todas as condições e, com isso, dividirá a transmissão aberta do sorteio com Tiago Leifert, já dentro da equipe montada pelo SBT.

Compromissos finais antes da despedida

Apesar da aparição na concorrente, Galvão segue oficialmente na Band até 21 de dezembro. Nesse período, continuará apresentando o programa Galvão e Amigos nas duas próximas segundas-feiras, encerrando sua agenda na casa antes da mudança definitiva. A emissora, por sua vez, mantém a programação normal do veterano até o último dia de contrato.

Como foi fechado o acordo para o Mundial de 2026

A ida de Galvão ao SBT está diretamente ligada ao pacote de direitos de transmissão adquirido pela emissora em parceria com a NSports, empresa da qual o narrador é sócio. Segundo o jornal paulista, o negócio envolveu cerca de 25 milhões de dólares — aproximadamente R$ 134,5 milhões — garantindo um bloco de 32 jogos do torneio. As conversas com a FIFA começaram com valores mais altos, mas foram ajustadas ao longo da negociação. O SBT, inicialmente, pretendia obter 54 partidas, mas fechou com um número menor após a readequação do acordo.