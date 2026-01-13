Um dos maiores ídolos recentes da história do Corinthians, o goleiro Cássio, campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, surpreendeu ao deixar o clube do Parque São Jorge rumo ao Cruzeiro em maio de 2024. Para substituir o ídolo, o Alvinegro apostou em Hugo Souza, cria das divisões de base do Flamengo.

A aposta deu resultado. Hugo rapidamente se tornou peça indispensável na Neo Química Arena e, em 2025, levantou os troféus do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Destaque no time comandado pelo técnico Dorival Jr., o arqueiro recebe cerca de R$ 600 mil mensais e tem um dos maiores salários do elenco.

Mesmo assim, ele recebe menos do que Cássio embolsa em Minas Gerais. De acordo com informações do portal Correio do Estado, Cássio recebe algo em torno dos R$ 800 mil. Além do salário, o goleiro ainda recebe luvas pela assinatura do contrato. Com isso, seus vencimentos no Cruzeiro chegam até R$ 1 milhão por mês.

Diferente de Hugo Souza no Corinthians, Cássio ainda não conquistou título com a camisa cruzeirense. Ao todo, já são 83 jogos pelo clube. No último ano, ele foi nome importante nas campanhas que levaram o Cruzeiro a semifinal da Copa do Brasil e ao terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, garantindo vaga na Libertadores.