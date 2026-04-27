Enquanto negociações movimentam o mercado da bola, o nome de Hulk voltou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. O atacante, que é um dos principais ídolos do Atlético Mineiro, recebe atualmente cerca de R$ 1,8 milhão por mês, liderando a folha salarial do clube mineiro. Esse valor elevado se tornou um dos principais entraves em possíveis negociações.

Ainda assim, o interesse de outras equipes segue firme. Entre os clubes interessados está o Fluminense, que voltou a sondar a situação do jogador recentemente. A diretoria tricolor analisa a possibilidade de contratação, mas sabe que precisará lidar com a questão financeira

Internamente, a avaliação é de que dificilmente o clube conseguirá arcar com os mesmos valores pagos pelo Atlético. Por isso, uma eventual negociação envolveria uma redução salarial significativa. Apesar do interesse, o cenário não é simples e depende de diversos fatores para avançar. Além do alto salário, Hulk tem contrato vigente até dezembro.

Neste domingo (26), Hulk ficou fora da lista para o duelo contra o Flamengo por já ter atingido o limite de 12 partidas no Campeonato Brasileiro. Esse é o número máximo de jogos permitido para que um atleta ainda possa se transferir e atuar por outra equipe na mesma edição.

Fluminense aguarda posição do Atlético-MG para avançar por Hulk

O Fluminense mantém interesse na contratação de Hulk, mas aguarda uma definição do Atlético para dar sequência às negociações. Internamente, o clube carioca já avalia cenários e entende que o negócio depende diretamente da postura do time mineiro. Até o momento, o Galo não sinalizou abertura para uma liberação imediata do atacante.

Mesmo com o interesse tricolor, a tendência é de cautela nas tratativas, já que Hulk segue como peça importante no elenco atleticano. O jogador tem contrato vigente e ainda não há uma decisão definitiva sobre seu futuro, o que trava qualquer avanço mais concreto. O Fluminense, por sua vez, monitora a situação e se mantém atento a possíveis mudanças.