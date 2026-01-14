Tanto Magazine Luiza quanto Havan figuram entre as maiores lojas de departamento do Brasil e respondem por uma fatia significativa das vendas no varejo físico do país. Se você quiser ser vendedor em uma delas, terá salários sempre na casa dos R$ 2 mil até R$ 3 mil. Mas Luciano Hang, dono da Havan, teve um ato de exceção nesse cenário.

Por meio das redes sociais, o empresário anunciou que os seus funcionários iniciarão 2026 com um valor extra na conta. A Havan vai antecipar o pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR). Em 2026, a varejista fundada em Brusque irá distribuir R$ 90 milhões entre seus colaboradores.

O valor, que corresponde a cerca de R$ 4 mil por colaborador, será depositado na sexta-feira (16). Popularmente chamado de 14º salário, o PPR será pago com um mês de antecedência em comparação ao calendário adotado até 2025. Para celebrar, a empresa prevê a realização de um evento especial nas unidades da Havan.

Atualmente, a varejista conta com 187 lojas em todo o Brasil e mantém o programa de participação nos resultados desde 2007. O balanço da Havan em 2025 ainda não foi concluído, mas a estimativa apontava para um faturamento em torno de R$ 18 bilhões.

PPR antecipado vira destaque e reforça estratégia da Havan

A antecipação do Programa de Participação nos Resultados chamou atenção não apenas pelo valor distribuído, mas também pelo impacto direto na renda dos colaboradores. Em um setor em que os salários costumam ficar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, o pagamento extra funciona como um reforço financeiro relevante logo no início do ano, além de servir como instrumento de motivação interna.

A iniciativa também reforça o discurso da empresa de valorização dos funcionários, prática adotada desde 2007 com a criação do PPR. Mesmo com o balanço de 2025 ainda em fase de fechamento, a expectativa de faturamento bilionário sustenta a política de bonificação e ajuda a diferenciar a Havan em meio à concorrência do varejo nacional.