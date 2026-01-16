Enquanto alguns bilionários optam pela discrição e pelo apego ao passado, outros fazem questão de ostentar o que há de mais caro e moderno sobre quatro rodas. O contraste entre os estilos de vida de grandes empresários brasileiros chama atenção não apenas pelo valor envolvido, mas pelas escolhas que revelam personalidade e visão de mundo.

De um lado, Luciano Hang, o dono da Havan, surpreende ao circular em um carro antigo dos anos 1970; do outro, Eike Batista reúne uma frota de veículos de luxo que impressiona até os mais apaixonados por automobilismo. Um dos modelos mais emblemáticos é o Mercedes-Benz SLR McLaren, considerado um dos esportivos mais exclusivos já vistos no Brasil.

Equipado com um motor V8 supercharged que ultrapassa os 600 cavalos de potência, o carro chegou a ser exibido dentro da sala de sua residência, no Rio de Janeiro. Além do McLaren, o empresário também reuniu uma coleção que incluía Lamborghini Aventador, Porsche Cayenne Turbo S, Range Rover Vogue, BMW X5 e até um compacto Smart Fortwo.

Eike Batista já teve montadora

Eike Batista chegou a ir além do papel de colecionador. Nos anos 1990, fundou a própria montadora, a JPX, com sede em Minas Gerais. A iniciativa previa a produção de jipes e picapes, mas não obteve êxito no mercado e acabou sendo encerrada no início dos anos 2000.

Hang aposta em carro simples e carregado de valor afetivo

Na contramão do luxo, o empresário Luciano Hang, fundador da Havan, nunca fez questão de ostentar automóveis sofisticados. Apesar de integrar a lista dos bilionários brasileiros, sua relação com carros segue um caminho diferente, muito mais ligado à memória e ao simbolismo do que ao status.

Recentemente, Hang ganhou de presente um Fiat 147 amarelo, modelo 1979, idêntico ao primeiro veículo que comprou por volta dos 20 anos. O carro remete a um período marcante de sua vida, quando ainda trabalhava em uma fábrica de tecidos e estava longe de imaginar a trajetória empresarial que culminaria na criação da Havan.