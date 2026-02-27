Quando se fala em fortunas da TV brasileira, a primeira imagem é a dos contratos, patrocínios e comerciais. Porém, alguns apresentadores ampliam sua riqueza além dos estúdios. É o caso de Carlos Roberto Massa, o Ratinho, que aos 70 anos construiu um patrimônio sólido, estimado em cerca de R$ 1 bilhão. O valor reflete investimentos estratégicos que o público da televisão nem sempre conhece.

Grande parte da riqueza de Ratinho está no agronegócio. O apresentador possui 19 fazendas distribuídas por diferentes estados do país. Suas propriedades abrigam mais de 50 mil cabeças de gado e cultivam grandes áreas de soja, milho e café, voltadas tanto ao mercado interno quanto à exportação.

O apresentador transformou os ganhos obtidos na TV em uma operação rural robusta, praticamente independente de sua carreira artística, garantindo estabilidade financeira para as futuras gerações da família.

Propriedades de destaque

Entre as fazendas, duas se destacam. No Acre, Ratinho é dono da maior propriedade do estado, com 150 mil hectares destinados à pecuária de corte e à exploração legalizada de madeira. A extensão é tão grande que equivale a várias cidades médias brasileiras.

No Paraná, a Fazenda Ubatuba, em Apucarana, é especializada na produção de café. Adquirida no início dos anos 2000 por cerca de R$ 9 milhões, a propriedade hoje é avaliada em mais de R$ 80 milhões, graças a investimentos em infraestrutura e ao crescimento do setor cafeeiro.

Atuação urbana e empresarial

Apesar do foco rural, Ratinho também investe no meio urbano. Ele mantém imóveis para aluguel, especialmente estúdios de 30 a 40 metros quadrados, considerados investimentos seguros e rentáveis nas grandes cidades.

Além disso, comanda o Grupo Massa, conglomerado que reúne emissoras de rádio, canais de televisão no Paraná e marcas de produtos de consumo diário. Sua atuação empresarial se divide entre campo, mídia e negócios urbanos, mostrando um perfil diversificado e estratégico.

Gestão em família

Para equilibrar a rotina de programas em São Paulo e a administração das fazendas e empresas, Ratinho estruturou sua gestão em família. Seus filhos, principalmente Gabriel e Rafael Massa, assumem o comando das operações empresariais e rurais, garantindo que o negócio funcione de forma eficiente mesmo sem a presença constante do apresentador.

O patrimônio do apresentador comprova que a riqueza na televisão pode se expandir muito além das câmeras. Enquanto Silvio Santos alcança R$ 6,4 bilhões, Ratinho se destaca por transformar sua fama em ativos tangíveis, equilibrando entretenimento, agronegócio e investimentos urbanos.