A trajetória de Rayssa Leal até atingir um patrimônio estimado em R$ 100 milhões foi marcada por dedicação, títulos e contratos conquistados ao longo do tempo. Desde a medalha olímpica em Tóquio, a skatista transformou desempenho esportivo em negócios, ampliando receitas com premiações e patrocínios.

Competições da Street League Skateboarding, campanhas publicitárias e acordos com marcas globais, como a grife francesa Louis Vuitton, impulsionaram a atleta a um novo patamar financeiro.

A maranhense também investiu em estrutura própria, com imóveis e pista de skate particular, demonstrando planejamento e visão de longo prazo para sustentar a carreira dentro e fora das pistas.

Um ano que valeu milhões

Se Rayssa construiu fortuna ao longo de temporadas vitoriosas, Melody viveu uma explosão financeira em apenas um ano. Aos 19 anos, a cantora afirma ter faturado R$ 50 milhões em 2025, metade do patrimônio acumulado pela skatista em toda a carreira.

A causa do sucesso financeiro de Melody foi a música “Jetski”, em parceria com Pedro Sampaio e MC Meno K. A música dominou o verão e o Carnaval, ultrapassando 140 milhões de reproduções e impulsionando shows, publicidade e crescimento nas redes sociais. Segundo Melody, o impacto foi grande: aumento de seguidores, agenda lotada e valorização da carreira.

Dois mercados, ritmos diferentes

O contraste chama atenção: de um lado, Rayssa apresenta ganhos graduais, sustentados por performance esportiva e contratos; de outro, Melody é exemplo da velocidade do mercado musical, principalmente no digital, capaz de transformar um hit em dezenas de milhões de reais em curto prazo.