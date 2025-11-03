Nome histórico da televisão brasileira, o narrador Galvão Bueno estará de casa nova em 2026. Depois de mais de quatro décadas na Rede Globo e um ano na Rede Bandeirantes, o comunicador será contratado pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Galvão será o grande nome do retorno do canal da família Abravanel à Copa do Mundo.

Na última sexta-feira (31), o SBT confirmou a aquisição dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 em parceria com a N Sports, empresa que tem Galvão Bueno como sócio. Juntos, a dupla irá transmitir 32 jogos do Mundial, que será disputado entre os meses de junho e julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Além do icônico narrador, a Copa no SBT também contará com a narração de Tiago Leifert, outro ex-Globo. O canal de Silvio Santos não participa da transmissão de uma Copa do Mundo desde 1998, na França. Antes, também esteve presente em 1986, 1990 e 1994.

Já Galvão Bueno chega para a sua 14ª Copa consecutiva, um recorde absoluto em narrações do Mundial. Dono de um salário milionário na Band, especulado em incríveis R$ 2,5 milhões mensais, o narrador celebrou a novidade através de suas redes sociais.

“É uma emoção que se renova a cada Copa. São mais de cinco décadas contando as histórias que fazem o coração do torcedor brasileiro bater mais forte. Estar mais uma vez presente nesse espetáculo mundial junto com a Seleção Brasileira, depois de narrar o Tetra e o Penta, e agora ao lado da N Sports e do SBT, é um privilégio e uma responsabilidade imensa”, disse Galvão.